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فرنسا تتغلب على إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

2024-11-17

عواصم-سانا

انتزع المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على مضيفه الإيطالي 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم.

سجل أهداف المنتخب الفرنسي أدريان رابيو في الدقيقة 2 وأضاف فيكاريو الهدف الثاني خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق سريعاً عبر كومبياسو في الدقيقة 35 ليحرز رابيو الهدف الثالث في الدقيقة 65 مهدياً منتخبه نقاط المباراة الثلاث.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإيطالي وتأهلا معاً للدور المقبل.

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