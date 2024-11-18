سلوتسكي: ضرب الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية سيؤدي إلى تصعيد خطير

موسكو-سانا

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن استهداف النظام الأوكراني لعمق الأراضي الروسية بصواريخ باليستية أمريكية سيؤدي حتماً إلى تصعيد خطير.

ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية بصواريخ باليستية تكتيكية أمريكية: “لا يسع إدارة بايدن إلا أن تدرك أنها تترك لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليس فقط حل النزاع في أوكرانيا، بل المشكلة الأكثر حدة، المتمثلة في منع حدوث مواجهة عالمية”.

ولفت سلوتسكي إلى أن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا التعليق على الأنباء مضيفاً: “يبدو أن بايدن قرر إنهاء فترته الرئاسية ودخول التاريخ باسم جو الدموي في حال تأكدت مصادر الصحيفة لأن ذلك سيعني شيئاً واحداً فقط وهو المشاركة الأمريكية المباشرة في الصراع العسكري في أوكرانيا، ما سيترتب عليه حتماً رداً أقسى من روسيا”.

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