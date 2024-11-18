بقائي: إنكار وزير خارجية بريطانيا الإبادة الجماعية في غزة أمر مروع وغير إنساني

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني بإنكار الإبادة الجماعية في غزة أمر مروع وغير إنساني يذكر بالعقلية الاستعمارية المتجذرة التي تظهر هذه المرة في شكل تمييز عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بقائي قوله اليوم على منصة “إكس”: “النتيجة التي توصلت إليها لجنة التحقيق الخاصة بفلسطين في الأمم المتحدة بأن الحرب المفروضة على غزة هي في الحقيقة إبادة جماعية هي تكرار لما سبق أن صرحت به مراراً الجهات المختصة الأخرى في الأمم المتحدة مثل المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لكن الجديد هو إنكار بريطانيا بشكل مثير للخزي والعار لهذه الإبادة الجماعية السافرة”.

ولفت بقائي إلى أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني بإنكار الإبادة الجماعية في غزة، تأتي تماشياً مع سياسة الحكومة البريطانية المتمثلة في الاستمرار في إرسال الأسلحة الفتاكة وتوفير الدعم السياسي لكيان الفصل العنصري، الأمر الذي جعل الحكومة البريطانية شريكاً ومتواطئاً في جرائم “إسرائيل” ويحملها مسؤوليتها الدولية بسبب انتهاك الالتزامات القانونية الدولية الناشئة عن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

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