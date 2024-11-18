تأهل إنكلترا والنرويج إلى المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية

عواصم-سانا

ضمن المنتخب الإنكليزي الصعود إلى المستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على ضيفه الأيرلندي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف أحرزه مهاجمه هاري كين في الدقيقة 53 من ركلة جزاء فيما سجل الهدف الثاني أنتوني غوردون في الدقيقة 55 والهدف الثالث كونور كالاغر في الدقيقة 58 ليتمكن البديل بوين من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 76 وليختتم هاروود بيليس أهداف منتخبه بالدقيقة 79 واقتنص المنتخب الإنكليزي الصدارة والتأهل المباشر بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف أمام اليونان التي ستلعب الملحق فيما تجمد رصيد المنتخب الأيرلندي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي السياق نفسه حقق المنتخب النرويجي فوزاً كبيراً على حساب ضيفه منتخب كازاخستان بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الثالثة حيث سجل كل من إرلينغ هالاند ثلاثة أهداف في الدقائق الـ 23 و37 و71 وألكسندر سورلوث في الدقيقة 41 وأنطونيو نوسا في الدقيقة 76.

وبعد تسجيله لثلاثية أمام كازاخستان، يتصدر هالاند حالياً ترتيب هدافي بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 7 أهداف.

وفي المجموعة ذاتها، انتهت مباراة النمسا ومنتخب سلوفينيا بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، فيما صعد المنتخب النرويجي، المتصدر بـ 13 نقطة، إلى المستوى الأول.

ويحتل منتخب النمسا مركز الوصافة بـ 11 نقطة وسلوفينيا في المركز الثالث بـ 8 نقاط ومنتخب كازاخستان أخيراً بنقطة.

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