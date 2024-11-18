“جبين الشمس..سورية” .. حفل فني بمناسبة أعياد تشرين في حماة

حماة-سانا

بمناسبة أعياد تشرين أقامت مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع مديرية الثقافة والمسرح القومي في حماة اليوم، حفلاً فنياً وطنياً بعنوان “جبين الشمس..سورية” على مسرح المركز الثقافي بحماة.

وأحيا الحفل كل من الفنان حنا توما وغياث العوير والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان مصباح غنامة فيما كان الإشراف الفني والموسيقي لنقيب الفنانين بحماة معمر السعدي.

وغلبت الأغاني الوطنية والألحان الشرقية على برنامج الأمسية، حيث تناغمت المقاطع الغنائية وتنقلت أصوات المغنين عبر أكثر من مقام وتضمنت مجموعة منوعة من الأغاني.

وقال مدير الثقافة بحماة سامي طه في تصريح لمراسلة سانا إن الأمسية تخلق حالة تحفيزية تدعو للمحبة والتمسك بالثوابت الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الأمسية جاءت من بين مجموعة منوعة من النشاطات التي تقوم بها مديرية الثقافة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الصحي.

سهاد حسن

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