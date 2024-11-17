الوزير قطان يبحث مع السفير الصيني سبل تطوير التعاون بين البلدين في ‏قطاع المياه

دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية المهندس معتز قطان مع سفير الصين بدمشق شي هونغوي، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في قطاع المياه.
ولفت الوزير قطان إلى الأهمية البالغة للقطاعات التي تشرف عليها وزارة الموارد المائية، وهي مياه الشرب والري والصرف الصحي، مبيناً ارتباطها الوثيق بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأشار قطان إلى سعي الوزارة لإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب من بنى تحتية، لافتاً إلى الصعوبات المرتبطة بهذا العمل وخاصةً في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
كما شدد الوزير على ضرورة تطوير قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل التغيرات المناخية التي تواجه دول المنطقة.
بدوره تحدث السفير هونغوي عن وقوف الجانب الصيني مع الشعب السوري وتقديم الدعم له في عملية إعادة تأهيل البنى التحتية إضافة إلى التعاون في مجال التدريب وبناء الخبرات، لافتاً إلى بعض المشاريع التي تم إنجازها في الصين في قطاع المياه لمواجهة تحديات الشح المائي والتغيرات المناخية.
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