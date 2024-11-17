الوزير قطان يبحث مع السفير الصيني سبل تطوير التعاون بين البلدين في ‏قطاع المياه

دمشق-سانا‏

بحث وزير الموارد المائية المهندس معتز قطان مع سفير الصين بدمشق شي هونغوي، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في ‏قطاع المياه. ‏

ولفت الوزير قطان إلى ‏الأهمية البالغة للقطاعات التي تشرف عليها وزارة الموارد المائية، وهي مياه ‏الشرب والري والصرف الصحي، مبيناً ارتباطها الوثيق بالنواحي الاقتصادية ‏والبيئية والاجتماعية.‏

وأشار قطان إلى سعي الوزارة لإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب من بنى تحتية، لافتاً إلى الصعوبات المرتبطة بهذا العمل ‏وخاصةً في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب ‏السوري.‏

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي و‏الغذائي في ظل التغيرات المناخية التي تواجه دول المنطقة.‏

بدوره تحدث السفير هونغوي عن وقوف الجانب الصيني مع الشعب السوري ‏وتقديم الدعم له في عملية إعادة تأهيل البنى التحتية إضافة إلى التعاون في ‏مجال التدريب وبناء الخبرات، لافتاً إلى بعض المشاريع التي تم إنجازها ‏في الصين في قطاع المياه لمواجهة تحديات الشح المائي والتغيرات المناخية.‏

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