شهيدان و13 جريحاً جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على شارع مار الياس وسط بيروت

بيروت-سانا

استشهد شخصان جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على مبنى في منطقة مار الياس وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان: “إن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على شارع مار الياس في بيروت أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح، بينهم اثنان بحال حرجة”.

واستهدفت الغارة المعادية شركة ماضي تكنولوجي، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المبنى.

وطالت غارات العدو الإسرائيلي مساء اليوم منزلين في بلدة يحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى تدميرهما ومحيط بلدة مشغرة ومركزاً للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حومين التحتا في منطقة إقليم التفاح والمنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار وأطراف الزرارية ومبنيين في شارع قرطاج بمدينة صور والمحمودية في منطقة جزين ومدينة صور وبلدة الشهابية والمروانية وكوثرية السياد في الزهراني.

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