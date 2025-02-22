ملتقى الشباب الوطني للشعر بصالة تشرين الثقافية في حلب

حلب-سانا

احتفاء بأعياد تشرين أقيم ملتقى الشباب الوطني للشعر، وذلك في صالة تشرين بمدينة حلب بمشاركة ثمانية شعراء شباب من مختلف الفئات العمرية.

وقدم الشعراء الشباب قصائد متميزة تجسد عمق اللانتماء للأرض والتمسك بالقضية الفلسطينية والدعوة إلى التصدي للأعداء.

وبيّن عماد الصالح أمين شعبة الموظفين لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الشباب المشاركين عبّروا عن ميولهم الوطنية منذ نشأتهم الأولى، حيث عملوا وباركوا جهودهم بنظم القصائد الوطنية التي تخص المناسبة، داعياً الشباب إلى صقل المواهب والبحث عن الزيادة في النهم الثقافي حتى يظل الشاعر رسول القضية والناطق باسم الحق، وتبقى القضية العربية هي المحور الذي طالما حثثنا الخطى تجاهه لفضح جرائم الكيان الغاصب.

بدوره بيّن مدير الثقافة بحلب جابر الساجور أن ملتقى الشباب الوطني للشعر يقام سنوياً دعماً للشباب وتعبيراً ومحبة منهم عن انتمائهم للوطن.

وأضاف الساجور إن الشباب اليوم هم حملة لواء الثقافة ويتوجب علينا جميعاً أن نرعاهم ونقدم لهم المنابر الثقافية ونهتم بمبادراتهم التي يقومون بها لأنهم أمل المستقبل.

من جهته أستاذ اللغة العربية بجامعة حلب الدكتور محمد عبد المحسن أشار إلى الإعداد الثقافي الجيد لهؤلاء الشباب الذين هم حملة الشعر المعاصر نظماً وإلقاءً وفكراً، معرباً عن ثقته بهؤلاء ليكونوا رسل الحق والوطنية المدافعين عن قضايا الأمة.

رفعت الشبلي

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