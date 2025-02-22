انطلاق مهرجان حمص المسرحي الخامس والعشرين

حمص-سانا

افتتح اليوم في مسرح قصر دار الثقافة في حمص مهرجان حمص المسرحي الخامس والعشرون.

وأشار نائب نقيب الفنانين في سورية هادي بقدونس إلى أن استمرار مهرجان حمص المسرحي بكل حب ووفاء لهذا الفن الراقي، يؤكد عزيمة وإصرار المسرحيين على تقديم إبداعاتهم لهذا الجمهور الذواق، الذي يحس ويدرك معنى الفن والثقافة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه نقابة الفنانين لإقامة المهرجانات، متمنياً أن تحذو الفروع في المحافظات حذو فرع حمص لإقامة مثل هذا المهرجان المسرحي العريق الذي بات بصمة فنية ثقافية مهمة تختفي به حمص.

من جانبه لفت رئيس فرع حمص لنقابة الفنانين أمين رومية إلى أهمية العروض المسرحية التي تم اختيارها لإحياء هذا المهرجان، لافتاً إلى أن هذا المهرجان حقق عمقاً مؤثراً وغدا مشروعاً ثقافياً بامتياز ينتظره المسرحيون والجمهور بشغف كبير.

وطالب رومية، المسرحيين أصحاب التنوير ألا ينزلوا راية المسرح أو يطفئوا أنواره لكي تبقى حمص كما هي اليوم عاصمة المسرح وقبلة المسرحيين.

بدوره أكد أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية، أهمية هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي دأبت مدينة حمص على إقامتها بهدف إرساء قواعد الفن والثقافة.

وانطلق المهرجان بالعرض المسرحي “المحرقة” للفنان زيناتي قدسية تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، حيث أكد قدسية أهمية مهرجان حمص المسرحي الذي يعد تظاهرة فنية وثقافية مهمة في سورية، مبيناً أن العرض يتناول هموم المواطن العربي في هذا الزمن، ويحمل أبعاداً تضيء على جوانب اجتماعية حياتية لهذا الإنسان الذي يعيش مخاضات مضطربة تفقده توازنه في كثير من تفاصيل حياته، مؤكداً أن هذا العرض هو بمثابة خطوة أولية لخلق عرض مسرحي عربي مختلف.

بدوره قال الفنان حسين عرب الذي شارك في المسرحية إلى جانب قدسية، إنها فرصة كبيرة واستثنائية للوقوف إلى جانب قامة إبداعية كبيرة، الأمر الذي يحملني مسؤولية ومجهوداً أكبر في هذه التجربة، إضافة إلى أن مهرجان حمص المسرحي هو مساحة مهمة للفنانين المسرحين ليقدموا ما لديهم من إبداعات فنية يغنون بها المهرجان.

وتم في المهرجان تكريم المخرج حسين الناصر الذي عبّر عن سعادته بهذا التكريم الذي يعتبر بطاقة حب واعتراف بالتجربة من أجل القدرة على الاستمرار والعطاء.

حضر الافتتاح محافظ حمص المهندس نمير مخلوف وعدد من أعضاء نقابة الفنانين المركزية ومدير المسارح والموسيقا وفعاليات اجتماعية وثقافية وفنية في حمص.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen