انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية

دمشق-سانا
انتخب مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية اليوم مكتبه التنفيذي للدورة 2024 – 2028 خلال جلسته الأولى التي عقدها في مبنى الاتحاد.
وجاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة السورية على النحو التالي:
|باسل حموي
|رئيساً
|إبراهيم بديوي
|النائب الأول للرئيس
|أسامة مصطفى
|النائب الثاني للرئيس
|عمران شعبان محمد
|أمين سر الاتحاد
|إياد دراق السباعي
|الخازن
|يوسف الأصفر
|عضو مكتب
|أنس جود
|عضو مكتب
|محمد غياث الحفار الحبال
|عضو مكتب
|عدنان نقشبندي
|عضو مكتب
وفي نهاية جلسة الانتخاب أكد أعضاء مجلس الإدارة التصميم على تطوير العمل الاقتصادي مع كل الجهات ذات الصلة، وأنهم لن يدخروا جهداً ولا وقتاً ليكونوا خير ممثلين للفعاليات الاقتصادية، وقدوةً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل على بذل أقصى ما يستطيعون لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتطويره.
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