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انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية

2024-11-17

دمشق-سانا‏

انتخب مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية اليوم مكتبه التنفيذي للدورة ‌‏2024 – 2028 خلال جلسته الأولى التي عقدها في مبنى الاتحاد.‏

وجاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة السورية على النحو التالي:

باسل حمويرئيساً
إبراهيم بديويالنائب الأول للرئيس
أسامة مصطفىالنائب الثاني للرئيس
عمران شعبان محمدأمين سر الاتحاد
إياد دراق السباعيالخازن
يوسف الأصفرعضو مكتب ‏
أنس جودعضو مكتب ‏
محمد غياث الحفار الحبالعضو مكتب
عدنان نقشبنديعضو مكتب

وفي نهاية جلسة الانتخاب أكد أعضاء مجلس الإدارة التصميم على تطوير ‏العمل الاقتصادي مع كل الجهات ذات الصلة، وأنهم لن يدخروا جهداً ولا ‏وقتاً ليكونوا خير ممثلين للفعاليات الاقتصادية، وقدوةً للتعاون المثمر بين ‏القطاعين العام والخاص، والعمل على بذل أقصى ما يستطيعون لإعادة بناء ‏الاقتصاد السوري وتطويره.‏

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