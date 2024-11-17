انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية

دمشق-سانا‏

انتخب مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية اليوم مكتبه التنفيذي للدورة ‌‏2024 – 2028 خلال جلسته الأولى التي عقدها في مبنى الاتحاد.‏

وجاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة السورية على النحو التالي:

باسل حموي رئيساً إبراهيم بديوي النائب الأول للرئيس أسامة مصطفى النائب الثاني للرئيس عمران شعبان محمد أمين سر الاتحاد إياد دراق السباعي الخازن يوسف الأصفر عضو مكتب ‏ أنس جود عضو مكتب ‏ محمد غياث الحفار الحبال عضو مكتب عدنان نقشبندي عضو مكتب

وفي نهاية جلسة الانتخاب أكد أعضاء مجلس الإدارة التصميم على تطوير ‏العمل الاقتصادي مع كل الجهات ذات الصلة، وأنهم لن يدخروا جهداً ولا ‏وقتاً ليكونوا خير ممثلين للفعاليات الاقتصادية، وقدوةً للتعاون المثمر بين ‏القطاعين العام والخاص، والعمل على بذل أقصى ما يستطيعون لإعادة بناء ‏الاقتصاد السوري وتطويره.‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen