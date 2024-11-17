لجنتا نقل الركاب في دمشق وريفها تبحثان حلول معالجة الازدحام ومدى التزام الآليات بخطوطها

دمشق-سانا ‏

بحثت لجنتا نقل الركاب في محافظتي دمشق وريف دمشق اليوم الحلول المشتركة ‏لمعالجة جميع أشكال الازدحام ومدى التزام أصحاب الآليات والشركات المرخصة ‏للنقل الجماعي بالخطوط والمسارات الخاصة بها، وآلية توزيع المحروقات وإدارة ‏الكميات المخصصة لقطاع النقل الجماعي في المحافظتين بالشكل الأمثل.‏

وناقشت اللجنتان خلال اجتماع موسع في مبنى محافظة دمشق المواضيع المتعلقة ‏بعمل المحافظتين فيما يتعلق بقطاع النقل الجماعي، ومعالجة موضوع نقل توطين ‏الآليات العاملة على خطوط محافظة ريف دمشق والتي تُزود بالمحروقات من ‏محطات محافظة دمشق إلى محطات محافظة ريف دمشق مع مخصصاتها، إضافةً إلى ‏موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لإحداث خط “جرمانا – المزة” وتسهيل ‏خروج الآليات من كراج السومرية بالسرعة الممكنة بعد تزودها بالمحروقات لتخديم ‏خطوطها.‏

وشددت اللجنتان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في حال العبث بأجهزة التتبع ‏الإلكتروني GPS للتخفيف من معاناة المواطنين.

حضر الاجتماع محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد خليل، ‏وقائدا شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم، وريف دمشق اللواء بلال محمود. ‏

سفيرة إسماعيل

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