لجنتا نقل الركاب في دمشق وريفها تبحثان حلول معالجة الازدحام ومدى التزام الآليات بخطوطها

دمشق-سانا
بحثت لجنتا نقل الركاب في محافظتي دمشق وريف دمشق اليوم الحلول المشتركة لمعالجة جميع أشكال الازدحام ومدى التزام أصحاب الآليات والشركات المرخصة للنقل الجماعي بالخطوط والمسارات الخاصة بها، وآلية توزيع المحروقات وإدارة الكميات المخصصة لقطاع النقل الجماعي في المحافظتين بالشكل الأمثل.
وناقشت اللجنتان خلال اجتماع موسع في مبنى محافظة دمشق المواضيع المتعلقة بعمل المحافظتين فيما يتعلق بقطاع النقل الجماعي، ومعالجة موضوع نقل توطين الآليات العاملة على خطوط محافظة ريف دمشق والتي تُزود بالمحروقات من محطات محافظة دمشق إلى محطات محافظة ريف دمشق مع مخصصاتها، إضافةً إلى موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لإحداث خط “جرمانا – المزة” وتسهيل خروج الآليات من كراج السومرية بالسرعة الممكنة بعد تزودها بالمحروقات لتخديم خطوطها.
وشددت اللجنتان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في حال العبث بأجهزة التتبع الإلكتروني GPS للتخفيف من معاناة المواطنين.
حضر الاجتماع محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد خليل، وقائدا شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم، وريف دمشق اللواء بلال محمود.
سفيرة إسماعيل
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