مهرجان خطابي بذكرى الحركة التصحيحية في القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

أقامت قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع ‏محافظة القنيطرة اليوم مهرجاناً خطابياً بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين ‏للحركة التصحيحية المجيدة على مسرح دار الجولان للثقافة والفنون ‏بمدينة البعث.‏

‏وأكد أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفاً جاسم ‏الصالح أن الحركة التصحيحية المجيدة التي أرسى دعائمها القائد المؤسس ‏حافظ الأسد، وتبنى نهجها السيد الرئيس بشار الأسد هي فعل مستمر ومنظومة سياسية وطنية.

ونوه الصالح بصمود أهلنا في الجولان السوري المحتل الذين يسطرون ‏أروع ملاحم البطولات بتصديهم لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ‏الرامية إلى تهويده، مشدداً على أن الجولان المحتل سيعود إلى حضن الوطن سورية.‏

وأشار أمين فرع القنيطرة لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي أحمد فياض في كلمة ‏أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية إلى أن ذكرى ‏الحركة التصحيحية كانت نقطة فارقة في تاريخ ‏سورية، أحدثت تحولات كبيرة في ‏مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، ومن أهمها تشكيل ‏الجبهة الوطنية ‏التقدمية التي أسهمت بتأسيس نهضة شاملة وضعت أسساً ‏متينةً لبناء دولة ‏حديثة.‏

وفي كلمة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية أكد نقيب الأطباء البشريين ‏في القنيطرة الدكتور حسن عيسى أن التصحيح ليس كلمةً أو شعاراً بل هو نهج ‏انطلق من حاجة الوطن والمجتمع إلى تأسيس الدولة القوية القادرة على خلق ‏موقع لها في منطقة مزدحمة بالأحداث، وأعطى لسورية مكانتها.‏

شارك في المهرجان محافظ القنيطرة الدكتور طوني حنا، وقائد شرطة ‏المحافظة، ورئيس مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس الشعب عن القنيطرة، وأمناء أحزاب ‏الجبهة الوطنية التقدمية في القنيطرة، وحشد من فعاليات رسمية وحزبية و‏عسكرية وشعبية.‏

غسان علي

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