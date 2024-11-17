إحداث صفوف افتراضية مجانية في مجمع تدمر التربوي لتعويض نقص الكوادر

حمص-سانا

بهدف ضمان حسن سيّر العملية التعليمية وتعويض النقص الحاصل في الكوادر التدريسية لبعض المواد في مجمع تدمر التربوي، أحدثت مديرية تربية حمص صفوفاً للتعلم عن بُعد عبر خدمة اتصال الفيديو “m e e t” بصورة تسمح للطلبة الاستفادة من تقنية التعلم عن بُعد مجاناً.

وذكرت رئيسة دائرة التوجيه والمناهج في تربية حمص الدكتورة ملك السباعي أنه تم اللجوء لتقنيات التعلم الحديثة في المناطق البعيدة، وإنشاء صف افتراضي في المديرية يقوم من خلاله المدرسون بإعطاء دروسهم وفق الخطط التعليمية الموضوعة من قبل المديرية، تحت إشراف الموجهين الاختصاصيين بمعدل سبع حصص يومياً، مشيرةً إلى أنه تم اختيار المدرسين المتميزين ممن يمتلكون مهارات التواصل عن بُعد، والقادرين على التفاعل مع الطلبة أثناء الدروس وإيصال المعلومة.

بدوره بين نصر ربيع منسق مادة الفيزياء والكيمياء في تربية حمص أهمية الصفوف الافتراضية، لتحقيق الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا والحصول على الفائدة التعليمية للطلبة، عبر تعويض الفاقد لديهم، وبالتالي ضمان سيّر العملية التدريسية في المناطق البعيدة على أكمل وجه.

وأشار مدرس اللغة الفرنسية دريد الحسن إلى أن المعلمين تلقوا العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بطرائق وأساليب التعلم عن بُعد، ضمن خطة وزارة التربية لإحداث الصفوف الافتراضية بصورة تحاكي الدرس الحقيقي وتسمح بتقييم الطلاب، وتساعد هؤلاء على توجيه ردودهم واستفساراتهم عن الدرس وتلقي إجاباتهم عنها.

هنادي ديوب

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