130 محاضرة في أيام صحة دمشق العلمية للاطلاع على أحدث المستجدات الطبية

دمشق-سانا

شملت فعاليات مؤتمر أيام صحة دمشق العلمية 2024 التي انطلقت اليوم محاضرات لأحدث المستجدات الطبية في اختصاصات الطب النفسي والجراحة وطب الطوارئ والعناية المشددة وإدارة النظم الصحية والصحة العامة وطب الأسرة.

ويتضمن المؤتمر الذي تقيمه مديرية صحة دمشق بالتعاون مع مؤسسة سماعة حكيم، ويستمر حتى الـ 21 من الشهر الجاري 130 محاضرة حول طب الأورام وأمراض الأذن والأنف وجراحتها وأمراض الدم والأمراض العصبية والمفاصل، والغدد وطب الأطفال والأشعة والتوليد والأمراض النسائية وأمراض الكلية والجراحة البولية، والأمراض القلبية وجراحتها والأمراض الجلدية وأمراض العين وجراحتها.

وفي كلمة له، رأى مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق أن المؤتمر بيئة حاضنة للتفاعل بين الأطباء والمختصين من مختلف التخصصات، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار والتقنيات الحديثة وتطوير مهارات الأطباء والكوادر الصحية، لافتاً إلى مساعي وزارة الصحة في إقامة المزيد من المؤتمرات العلمية للنهوض بمستوى الرعاية الصحية، والاستفادة من أحدث التجارب العالمية في تحسين هذه الرعاية وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية المحلية.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة سماعة حكيم الدكتور حسين النجار لفت إلى أن المؤتمر يتضمن عرضا لحالات سريرية وتكريم رؤساء الأطباء المقيمين لتعزيز دورهم الفعال في المشافي.

مدير المشافي والمراكز الصحية في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أشار إلى ضرورة استمرار عملية التعلم وزيادة المعارف للعاملين في القطاع الطبي، بما ينعكس على مصلحة وجودة الخدمة للمريض في كل المشافي، منوهاً بأهمية تكريم الأطباء المقيمين الذين يحملون العبء وخاصة خارج أوقات الدوام وتحديداً الفترة الليلية.

وبين مدير مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب الدكتور راغب سليمان أهمية المؤتمر، لكونه يجمع الأطباء والمختصين للتواصل فيما بينهم في المجال العلمي، للاطلاع ومواكبة آخر التطورات العملية النظرية والعملية في العالم.

بدورها مديرة الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي الدكتورة رانيه الديراني اعتبرت أن المؤتمر يعكس التزام المختصين في المجال الطبي لتطوير المعرفة الطبية، وتحسين الرعاية الصحية في سورية وتبادل الأفكار والعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الطبي.

رئيس الأطباء المقيمين في الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر الدكتور علي يوسف علي لفت إلى أهمية التكريم لأنه يشكل حافزاً كبيراً لتقديم المزيد من الخدمات الطبية والارتقاء بالعمل، فيما نوهت رئيسة الأطباء المقيمين في مشفى الكلية الجراحي الدكتورة بشرى قصاب بالتكريم، لأنه يعمل على تشجيع الأطباء للعمل في ظل الظروف الراهنة.

راما رشيدي وبشرى برهوم

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