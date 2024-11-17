الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار المجازر وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عامة وفي شماله خاصة.

وطالبت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري ووقف حرب الإبادة والتهجير، وباتخاذ إجراءات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص.

وأشارت الخارجية إلى أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال وإنما أيضاً ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

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