الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

دمشق-سانا

درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويمتد الهطل خلال ساعات المساء والليل إلى المناطق الغربية والشمالية والوسطى، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة ومصحوبة بالبرد أحياناً ويكون الجو بارداً نسبياً ليلاً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الغربية من البلاد بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا في المناطق الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في أماكن متفرقة من البلاد وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة ومصحوبة بالبرد أحياناً خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والغربية.

وشهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 37 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي..

في محافظة حماة وادي العيون 2 مم.

وفي محافظة طرطوس.. حمام واصل والصفصافة 3 مم، والشيخ بدر وصافيتا وطرطوس 1 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. وادي قنديل 37 مم وبوقا 21 مم وكسب 16 مم والبهلولية 10 مم والمزيرعة 9 مم وقسطل معاف 7 مم واللاذقية 6 مم والقرداحة 3 مم والحفة وصلنفة 2 مم .

وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 4 مم وأرمناز 3 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..