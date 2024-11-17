المقاومة اللبنانية توقع إصابات في قوة للعدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع

بيروت-سانا

أوقعت المقاومة الوطنية اللبنانية إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو الإسرائيلي بعد تنفيذها كمين فيها واشتباكها معها عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع.

وقالت المقاومة في بيان صباح اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ‏كمن مقاتلو المُقاومة عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء أمس لقوات العدو الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع، وعند وصولها لنقطة المكمن، اشتبك المقاومون معها بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات العدو، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

وكانت المقاومة أعلنت الليلة الماضية تنفيذها 26 عملية تصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ولمسيّراته وطائراته الحربية، وكذلك استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

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