17 تشرين الثاني 1969 -مفاوضات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من عدد الأسلحة الإستراتيجية على كلا الجانبين

دمشق-سانا
1292- جون باليول يتولى العرش في إسكتلندا.
1511- إسبانيا وإنكلترا تتحالفان ضد فرنسا.
1947 – العالمان الأمريكيان جون باردين ووالتر براتين يضعان المبادئ الأساسية للترانزستور، وهو عنصر أساسي في ثورة إلكترونيات القرن العشرين.
1969 – مفاوضون من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يجتمعون في هلسنكي في الجولة الأولى لبدء مفاوضات تهدف إلى الحد من عدد الأسلحة الإستراتيجية على كلا الجانبين، وذلك أثناء الحرب الباردة.
1970 – دوغلاس إنجلبرت يحصل على براءة اختراع فأرة الكومبيوتر.
1989 – بدء الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة.
2013 – مصرع 50 شخصاً في تحطم طائرة من طراز “بوينغ” أثناء هبوطها في مطار قازان بتتارستان.
من مواليد هذا اليوم..
1902 – يوجين ويغنر، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.
1922 – ستانلي كوهين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1986.
من وفيات هذا اليوم..
641 – الإمبراطور جوميه، إمبراطور اليابان الرابع والثلاثون.
1768 – توماس بلهام هولز رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1927 – السلطان يوسف بن الحسن، سلطان المغرب العشرون.
1990 – روبرت هوفستاتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للطلاب.
يوم الحرية في سلوفاكيا.