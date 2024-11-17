17 تشرين الثاني 1969 -مفاوضات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من عدد الأسلحة الإستراتيجية على كلا الجانبين

دمشق-سانا

1292- جون باليول يتولى العرش في إسكتلندا.

1511- إسبانيا وإنكلترا تتحالفان ضد فرنسا.

1947 – العالمان الأمريكيان جون باردين ووالتر براتين يضعان المبادئ الأساسية للترانزستور، وهو عنصر أساسي في ثورة إلكترونيات القرن العشرين.

1969 – مفاوضون من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يجتمعون في هلسنكي في الجولة الأولى لبدء مفاوضات تهدف إلى الحد من عدد الأسلحة الإستراتيجية على كلا الجانبين، وذلك أثناء الحرب الباردة.

1970 – دوغلاس إنجلبرت يحصل على براءة اختراع فأرة الكومبيوتر.

1989 – بدء الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة.

2013 – مصرع 50 شخصاً في تحطم طائرة من طراز “بوينغ” أثناء هبوطها في مطار قازان بتتارستان.

من مواليد هذا اليوم..

1902 – يوجين ويغنر، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

1922 – ستانلي كوهين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1986.

من وفيات هذا اليوم..

641 – الإمبراطور جوميه، إمبراطور اليابان الرابع والثلاثون.

1768 – توماس بلهام هولز رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1927 – السلطان يوسف بن الحسن، سلطان المغرب العشرون.

1990 – روبرت هوفستاتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للطلاب.

يوم الحرية في سلوفاكيا.