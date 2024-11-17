الدفاعات الروسية تدمر طائرات وزوارق أوكرانية مسيرة حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود وشبه جزيرة القرم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها الدفاعية أسقطت خلال الليل طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود، ودمرت أربعة زوارق مسيرة، كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم في البحر الأسود وقالت الوزارة في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”، موضحة أن الأطقم النارية المناوبة، دمرت الزوارق المسيرة الأربعة في حوض البحر الأسود، والتي كانت في طريقها نحو شبه جزيرة القرم.

وتستهدف قوات النظام الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

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