عراقجي: سنتخذ إجراءات جديدة إن أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قراراً ضد إيران

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية لكنها “محدودة”.

وأوضح عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أنه إذا أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران فإن طهران سترد باتخاذ تدابير جديدة في برنامجها النووي.

ونفى عراقجي ما تردد عن عقد اجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة والملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤكداً أنها قصة ملفقة من وسائل الإعلام الأميركية، ويمكن التكهن بالدوافع وراء ذلك.

وأشار عراقجي إلى أنه ومنذ اليوم التالي لعدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان موقفها واضحاً بأنه انتهاك صارخ لسلامة الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه لا يزال لإيران الحق في الدفاع عن نفسها بشكل مشروع، واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة فإن هذا الحق محفوظ ونحن نقرر متى وكيف سنفعل ذلك.

وأضاف: “أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتهديدات التي تعرضت لها منشآتنا النووية من قبل الكيان الصهيوني”. مشيراً إلى أنه أوضح لسلطات دول المنطقة خلال جولته أنه في حال اتخذ الكيان الصهيوني أي إجراء ضد جمهورية إيران فإننا سنتخذ إجراءً مماثلاً لذلك.