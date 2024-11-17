43 شهيداً وعشرات الجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة منذ فجر اليوم

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر عدة في مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينياً وإصابة العشرات مع دخول العدوان يومه السابع بعد الأربعمئة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ ومنازل في حي الدرج بمدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى لاستشهاد 43 فلسطينياً وإصابة العشرات.

كما واصل الاحتلال عمليات نسف المباني غرب مخيم جباليا إضافة لاستهداف المناطق الشمالية الغربية للقطاع بغارات جوية عنيفة.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المنكوب منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 43799 شهيداً و 103601 جريح أغلبيتهم من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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