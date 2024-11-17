المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ نوعيّة 5 قواعد للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بصليات من الصواريخ النوعيّة 5 قواعد للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف رجال المُقاومة بصليات من الصواريخ النوعيّة عند الساعة 07:45 من مساء اليوم مجموعة من القواعد العسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل على الشكل الآتي:

قاعدة حيفا التقنيّة شرق مدينة حيفا قاعدة حيفا البحريّة شمال ‏مدينة حيفا قاعدة ستيلا ماريس شمال غرب ‏مدينة حيفا قاعدة طيرة الكرمل جنوب مدينة حيفا وللمرّة الأولى، قاعدة نيشر جنوب شرق ‏مدينة حيفا

ونفذت المقاومة هجوماً جوّياً بسربٍ من ‏المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات العدو في موقع العبّاد أصابت أهدافها بدقة.‏

كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعات لقوات العدو في مستوطنات مرغليوت وكفر جلعادي وراميم واستهدفت دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

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