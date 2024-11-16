“طقوس سورية” .. أمسية غنائية لكورال غاردينيا على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

قدم كورال غاردينيا اليوم آخر أعماله الموسيقية بعنوان “طقوس سورية” بصوت 17 شابة سورية على مسرح دار الثقافة بحمص بحضور جمهور كبير.

و”طقوس سورية” عمل موسيقي فريد من نوعه مؤلف من سبع مقطوعات موسيقية يجمع بين اللغتين العربية والسريانية بأسلوب جديد وتأليف خاص، حيث كتبت كلماته العربية سفانة بقلة وترجمها للغة السريانية أكاد السعدي.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت قائد كورال غاردينيا سفانة بقلة أن “طقوس سورية” عمل خاص وصعب موسيقياً ومؤثر جداً لأنه مبني على نص كتب خصيصاً لهذا الموضوع وهو فلسفي وطقسي يشبه الحالة الصوفية.

واعتبرت بقلة أن العمل يعد محاولة جريئة تسعى للتجديد، لافتة إلى أن اللغة السريانية هي لغة غنائية وقريبة من اللغة العربية، فهناك كلمات ممكن أن نربطها بالمعنى العربي وهي لغة متجذرة بالهوية السورية خدمت العمل.

يذكر أن فرقة غاردينيا أسست عام 2016 وهي عبارة عن كورال فتيات متعدد الأصوات وقدمت العديد من البرامج الفنية كان آخرها “طقوس سورية”

‏لارا أحمد

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