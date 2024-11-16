القوات اليمنية تستهدف بالطائراتِ المسيرة هدفاً للعدوِّ الإسرائيليِّ جنوب فلسطين المحتلة

صنعاء-سانا

استهدفت القوات اليمنية بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ هدفاً للعدوِّ الإسرائيليِّ في أُمِّ الرشراشِ جنوب فلسطينَ المحتلة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم: “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبين الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية نفذ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ”.

وحيت القواتُ اليمنية صمودَ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ في وجهِ العدوان الإسرائيليِّ، مؤكدة استمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ ضد العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلك الاستمرارُ في فرضِ الحصارِ البحريِّ ضمنَ منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها سابقاً.

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