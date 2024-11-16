(الإبداع والتراث).. معرض يحتفي بالتراث في منتجات ميلادية

حلب-سانا

بمشاركة30 مُنتجة افتتح اليوم معرض “الإبداع والتراث” الذي تنظمه لجنة سيدات كنيسة بيت إيل للأرمن البروتستانت بحلب بشكل سنوي مع اقتراب موسم عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان في تصريح لمراسل “سانا” أن معرض الميلاد هو ظاهرة سنوية تنظمه سيدات كنيسة بيت إيل تحت شعارات متعددة تسلط الضوء على جوانب متعددة من الإبداع، لافتاً إلى أن معرض هذا العام يحتفي بالتراث ويهدف إلى تشجيع السيدات المبدعات في الأعمال اليدوية والحرف التراثية من خلال خلق منفذ بيع لهنّ بالاستفادة من موسم عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى خلق جو تفاعلي بين المشاركات لتبادل التجارب في تطوير المنتجات وتسويقها.

ولفتت مسؤولة اللجنة تالين عربتليان إلى دور المعرض في تشجيع تداول المنتجات التراثية بالاستفادة من المنتجات الخاصة بالأعياد المجيدة، في محاولة لإدخال الحداثة والتراث بقالب إبداعي فريد ضمن منتجات مختلفة من إكسسوارات ومنتجات الصوف والأشغال اليدوية والمأكولات التراثية الحلبية.

بدورها أوضحت المشاركة عن فئة حرفة الرسم على الزجاج التراثية ميرنا خليل أنّها تقدم منتجات منوعة من الزجاجيات تحاكي موسم العيد بلمسة شرقية خاصة تعكس أصالة التراث وتميّز الحرف التقليدية في محاولة لمنع اندثارها.

وتحدثت المشاركة عن فئة حرفة التطريز اليدوي سهام أسطور عن مشاركتها بلوحات خاصة بموسم الأعياد أنتجتها تيمناً بشعار المعرض في جمع الإبداع والابتكار بطرح المنتج مع الحفاظ على هويته التراثية سعياً لتداولها بين جيل الشباب.

فيما تعرض المشاركة ماريا أرويان منتجاتها المصنوعة من الإيتامين يدوياً والتي تحمل رموز الأعياد بقوالب إنتاجية مختلفة يستخدمها المستهلك في حياته اليومية، مبينة أنها محاولة لتذكير المقتني بتراث المدينة وضرورة حمايته.

يذكر أن معرض “الإبداع والتراثط يستمر لثلاثة أيام.

أوهانيس شهريان- آلاء الشهابي