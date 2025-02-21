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وسائل إعلام لبنانية: غارات لطيران العدو الإسرائيلي على برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية وعلى عدة مناطق في قضاء صور

2024-11-16

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من المباراة الودية بين ناديي الأهلي وعربين على استاد إدلب البلدي

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