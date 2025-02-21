وسائل إعلام لبنانية: غارات لطيران العدو الإسرائيلي على برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية وعلى عدة مناطق في قضاء صور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
محافظ حلب يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي آليات التعاون
2025-02-21
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يعلق الإثنين المقبل عقوبات مفروضة على سوريا
2025-02-21
الرئيس الشرع يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا
2025-02-21
ألطون: تركيا ستقف مع الشعب السوري في مرحلة النهوض وإعادة البناء
2025-02-21
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو إلى استثمار طويل الأمد لدعم التعافي في سوريا
2025-02-21
غوتيريش: ندعم عملية شاملة تمهد الطريق نحو سوريا موحدة وذات سيادة
2025-02-21
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في آذار المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية
2025-02-20
محليات
مديرية الأمن في حمص تلقي القبض على أحد المتورطين بارتكاب جرائم حرب
2025-02-21
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في دير الزور
2025-02-21
انخفاض في درجات الحرارة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية
2025-02-21
حي كرم الزيتون… شاهد آخر على الإجرام الأسدي والأهالي رغم هول المعاناة متفائلون بغد أفضل
2025-02-21
مراحل وآثار عملية ردع العدوان على المنطقة والعالم خلال محاضرتين للدكتور أحمد موفق زيدان في حمص وحماة
2025-02-20
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية مع أبناء ريف دمشق
2025-02-20
كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة ستتعمق في سوريا اعتباراً من هذه الليلة
2025-02-20
رياضة
منتخب سوريا الوطني للشباب يختتم الدور الأول لبطولة آسيا بالتعادل مع نظيره التايلاندي
2025-02-20
بثلاثية مبابي… ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-20
دورتموند يتأهل إلى الدور الـ16 في منافسات دوري أبطال أوروبا
2025-02-19
ميلان يودع منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2025-02-18
فوز نادي أمية على نادي تفتناز ودياً بأربعة أهداف لهدفين على ملعب إدلب البلدي
2025-02-18
فريق درعا يفوز على الوحدة في بطولة النصر الودية لكرة الطائرة
2025-02-18
منتخب سوريا لكرة السلة يكثف تدريباته للقاء منتخبي الإمارات والبحرين للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-18
اقتصاد
وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
2025-02-20
بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً… وزير النفط يفتتح بئر غاز في ريف حمص
2025-02-20
التجارة الداخلية تناقش في اللاذقية وضع الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك
2025-02-20
مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
2025-02-20
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
2025-02-20
أكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحثان التعاون المشترك لإقامة مشروعات تنموية في سوريا والدول العربية
2025-02-19
معمل الدوير يواصل عمله في صيانة خطوط إنتاج المخابز وتصنيعها
2025-02-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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