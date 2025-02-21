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الطقس غداً.. أجواء ماطرة على المناطق الغربية والشمالية والوسطى

2024-11-16

دمشق-سانا

يستمر الجو غداً ماطراً على المناطق الساحلية والشمالية الغربية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يمتد الهطل خلال ساعات المساء والليل إلى المناطق الغربية والشمالية والوسطى، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة ومصحوبة بالبرد أحيانا ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية في المناطق الغربية من البلاد، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق21 / 9
المنطقة الجنوبية20 / 9
المرتفعات الجبلية13 / 3
المنطقة الوسطى19 / 8
المنطقة الساحلية21 / 13
المنطقة الشمالية20 / 8
منطقة الجزيرة21 / 9
المنطقة الشرقية23 / 9
منطقة البادية21 / 7

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