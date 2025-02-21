مؤسسة الشهيد بحمص تقيم فعالية ترفيهية لأطفال الشهداء والجرحى

حمص-سانا

أحيت مؤسسة الشهيد بحمص اليوم عيد الطفل العالمي بإقامة فعالية ترفيهية لأطفال الشهداء والجرحى، وذلك في مقرها بحي ضاحية الوليد بالمدينة.

وتضمنت الفعالية ألعاباً ترفيهيةً ومسابقات وفقرات فنية راقصة وأغاني طفولية نفذها الأطفال مع شخصيات كرتونية محببة لهم ومع المتطوعين بالمؤسسة.

وأوضحت مسؤولة قسم الأنشطة في المؤسسة بشرى حمود أن الفعالية بهدف ترفيه الأطفال من ذوي الشهداء والجرحى وإدخال البهجة إلى نفوسهم تقديراً لتضحيات ذويهم، منوهة بدعم أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة لإقامة هذه المبادرات.

بدوره أشار مدير مكتب مؤسسة الشهيد بحمص يزن سليمان إلى وجود نحو ألف ومئتي عائلة شهيد وجريح تضم حوالي 1800 من الأطفال يتم تقديم كل أشكال الدعم لهم من أنشطة ترفيهية وتعليمية، بينما يتم تنفيذ دورات تأهيل لتمكين اليافعين والشباب على أيدي مدربين متخصصين تربوياً وتعليمياً ومهنياً.

من جهتهم عبر عدد من الأطفال المشاركين بالفعالية عن سعادتهم وفرحتهم لقضاء وقت ممتع مع رفاقهم.

تمام الحسن

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