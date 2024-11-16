المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة “ستيلا ماريس” الإسرائيلية ومواقع وتجمعات للعدو الصهيوني

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة الإستراتيجية للعدو الإسرائيلي شمال غرب مدينة حيفا المحتلة، إضافة إلى تجمعات لقوات العدو في عدد من المواقع والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
وجاء في بيانات للمقاومة اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه استهدف مقاتلو المقاومة قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة الإستراتيجية شمال غرب حيفا المحتلة بصلية صاروخية”، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضاً تجمعات لقوات العدو في ثكنة “يعرا” وقاعدة “شراغا” “المقر الإداري لقيادة لواء غولاني الإسرائيلي” شمال مدينة عكا المحتلّة بصليات صاروخيّة.
وأعلنت المقاومة أن مقاتليها شنوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على مقر وحدة المهام البحريّة الإسرائيلية الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابوا الأهداف بدقة.
كما شنت المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات العدو الإسرائيلي قرب حاجزٍ عسكري في مستوطنة “أفيفيم”، وتجمّعٍ آخر في مستوطنة “يرؤون”، حيث أصابت أهدافها بدقة.
واستهدف مقاتلو المُقاومة ظهر اليوم تجمّعات لقوّات العدو الإسرائيلي في مستوطنتي “أفيفيم” و”المنارة”، وشرقي بلدة مارون الراس، وفي ثكنة “دوفيف” بصليات صاروخيّة.
وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت أمس تنفيذها “31” عملية استهداف وتصدٍ لمحاولات تقدّم للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
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