المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة “ستيلا ماريس” الإسرائيلية ومواقع وتجمعات للعدو الصهيوني

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة الإستراتيجية للعدو الإسرائيلي شمال غرب ‏مدينة حيفا المحتلة، إضافة إلى تجمعات لقوات العدو في عدد من المواقع والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وجاء في بيانات للمقاومة اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه ‏استهدف مقاتلو المقاومة قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة الإستراتيجية شمال غرب ‏حيفا المحتلة بصلية صاروخية”، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضاً تجمعات لقوات العدو في ثكنة “يعرا” وقاعدة “شراغا” “المقر الإداري ‏لقيادة لواء غولاني الإسرائيلي” شمال مدينة عكا المحتلّة بصليات صاروخيّة.

وأعلنت المقاومة أن مقاتليها شنوا ‏هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيرات الانقضاضيّة على مقر وحدة المهام البحريّة الإسرائيلية الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت ‏جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابوا الأهداف بدقة.‏

كما شنت المقاومة هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات العدو الإسرائيلي قرب حاجزٍ عسكري في مستوطنة “أفيفيم”، وتجمّعٍ آخر في مستوطنة “يرؤون”، حيث أصابت أهدافها بدقة.‏

واستهدف ‏مقاتلو المُقاومة ظهر اليوم تجمّعات لقوّات العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنتي “أفيفيم” و”المنارة”، وشرقي بلدة مارون الراس، وفي ثكنة “دوفيف” بصليات صاروخيّة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت أمس تنفيذها “31” عملية استهداف وتصدٍ لمحاولات تقدّم للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen