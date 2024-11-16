القوات الروسية تقضي على أكثر من 255 جندياً أوكرانياً في كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم عن تكبيد قوات نظام كييف خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد خلال المعارك التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا.

وأوضح البيان أن خسائر قوات نظام كييف بلغت 255 جندياً، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفعاً من طراز “دي20” ومحطة حرب إلكترونية.

وحسب البيان بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، أكثر من 32930 عسكرياً، و213 دبابة، و136 عربة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، و951 سيارة، و284 قطعة مدفعية، و40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة “هيمارس”.

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