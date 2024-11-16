8 شهداء وعشرات الجرحى جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

واصل طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين اللبنانيين في مختلف المناطق.

وأفاد رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة اللبنانية وسام غزال: بأن “حصيلة الغارات المعادية على القضاء بلغت 8 شهداء منهم ثلاثة شهداء في الغارة المعادية على المساكن الشعبية، وشهيدان في الغارة على قانا، وشهيد واحد في الغارة على بلدة المنصوري، وشهيدان في برج رحال، وبلغ عدد الجرحى جراء هذه الغارات 36 شخصاً.

وأغارت مسيرة معادية على أرنون في قضاء النبطية، ما أدى إلى سقوط 6 إصابات، فيما شن طيران العدو الإسرائيلي صباح اليوم ثلاث غارات عنيفة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أدت الغارة الأولى إلى تدمير عددٍ من المباني.

وتعرضت بلدة شبعا قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي معاد، كما تعرضت بلدة عرمتى لسلسلة غارات جوية معادية، ونفذ العدو غارة على منزل في عربصاليم، وغارة أخرى على منزل في صير الغربية.

وطالت الاعتداءات الجوية منطقتي النبطية وإقليم التفاح وشملت جبشيت وعين قانا، وأرنون، وعبا، وأطراف قعقعية الجسر وعدشيت، وكفرصير وسجد ومجدل زون والحي الغربي في طيرحرفا والحلوسية، فيما استهدف القصف المدفعي منطقة حامول وعلما الشعب.

وأقدم العدو الإسرائيلي ليل أمس على تفجير مقام النبي شمعون الصفا في شمع وشنَّ طيرانه غارات مستهدفاً كوثرية السياد والدوير والجميجمة وشقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل وبلدة عبا بقضاء النبطية.

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