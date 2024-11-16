التنمية الإدارية تبدأ المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة

دمشق-سانا

بدأت وزارة التنمية الإدارية اليوم المرحلة التدريبية الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة، وذلك في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق.

وبينت الوزارة على موقعها على التلغرام أن المجموعة التدريبية الثالثة تضم المديرين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والنقل والموارد المائية والنفط والكهرباء، ووزارات الدولة لشؤون الاستثمار وشؤون مجلس الشعب بمعدل يومي تدريب لكل مجموعة، وبما لا يقل عن 4 ساعات.

ويركز التدريب على مجموعة من المحاور العلمية والعملية منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة انطلقت في الـ 9 من الشهر الجاري في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق، بينما نفذت المرحلة الثانية في الـ 12 منه، ويهدف إلى صقل مهارات المديرين المركزيين وتطوير معارفهم، وتنويع مصادر خبراتهم المعرفية وتوفير كل ما يلزم لضمان التحسن المستمر في أداء مؤسساتهم.

جيما إبراهيم

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