قراءات انطباعية حول مؤلفات الدكتور المارديني في ندوة ثقافية بالقطيفة

ريف دمشق-سانا

شارك عدد من الأدباء والأطفال المميزين في المجال الأدبي في ندوة ثقافية حول مؤلفات الدكتور محمد عامر المارديني، وذلك في المركز الثقافي بمدينة القطيفة بريف دمشق.

وتم خلال الندوة مناقشة أسلوب الكتابة لدى الدكتور المارديني الذي تميز بالأسلوب الساخر في عدد من القصص والروايات والقصص القصيرة جداً، كما ركزت محاور نتاجاته الأدبية على المجتمع بشكل واقعي مؤثر.

وقدم الدكتور المارديني خلال الندوة نصوصاً نثرية تميزت بالتوازن بين الأسلوب الساخر والجاد والتمسك بالقالب الفني للقصة، كما ناقش المشاركين بعدد من القضايا الأدبية ودور الكتابة بالواقع الاجتماعي وتأثيرها بالمتلقي.

وألقى كل من الأطفال، وهم رواد في مجال الفصاحة والخطابة، سلمى يوسف ورغد بكر وسدرا بكرا ونايا الشيخ عدداً من قصص الأديب المارديني التي أثرت بخيالاتهم.

وتحدث الإعلامي أيمن مرعي الذي أدار الندوة عن بعض مؤلفات الأديب الدكتور المارديني بإيجاز، مؤكداً ارتباطها وتأثيرها بالواقع، بينما أشارت رئيسة المركز الثقافي في القطيفة مريم سمرا إلى أهمية تفاعل الأطفال المشاركين مع الأنشطة الثقافية ودور المؤسسات الثقافية في تشجيعهم على ذلك.

وألقى الشاعر مأمون مرعي قصيدة وصف فيها علاقة الأديب المارديني بأدبه وسلوكه وتأثر الأطفال بكتاباته، كما وصف الشاعر فيصل الطويل كتابات الأديب المارديني بقصيدة شعرية عبر من خلالها عن دور الأدب بتطور وتقدم المجتمع.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير تربية ريف دمشق الدكتور عبد الحليم اليوسف إلى أن الندوة عبرت عن علاقة ارتباط شديدة بين الأطفال والثقافة؛ لأنهم ورغم أعمارهم الصغيرة تأثروا بجماليات الأدب، ومنها نتاج الأديب المارديني وعبّروا بأساليب مبدعة عن ذلك.

وكرّم الأديب الدكتور محمد عامر المارديني المشاركين المبدعين من الأطفال إلى جانب الشعراء المشاركين في الندوة، كما قدم الحضور درعاً تكريمياً له تقديراً لدوره في الثقافة والتربية.

محمد خالد الخضر

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