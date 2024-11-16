مصرع 7 أشخاص في حريق في منزل وسط الصين

بكين-سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم صباح اليوم إثر اندلاع حريق في منزل في مقاطعة هونان وسط الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق في محافظة سانغتشي بمدينة تشانغجياجيه، حيث اندلع في الطابق الثاني الذي تبلغ مساحته نحو 160 متراً مربعاً، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق، والعثور على سبع جثث أثناء عمليات الإخلاء.

وأشارت الى الشروع بالتحقيقات لتحديد أسباب الحادث.

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