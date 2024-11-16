16 تشرين الثاني 1970- قيام الحركة التصحيحية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد

دمشق-سانا
1626- الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولاراً.
1869- الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.
1907- ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46.
1917- البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.
1932- تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي.
1970- قيام الحركة التصحيحية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد التي حققت سورية في ظلها تقدماً وازدهاراً كبيراً على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
2000- الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.
2011- رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته، التي تكونت في غالبيتها من التكنوقراط.
من مواليد هذا اليوم..
1904- نامدي أزيكيوي، رئيس نيجيريا الأول.
1922- جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.
من وفيات هذا اليوم..
1836- كريستيان هندريك برسون، عالم جنوب إفريقي في علم النبات.
2006- ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للتسامح.
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