16 تشرين الثاني 1970- قيام الحركة التصحيحية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد

دمشق-سانا

1626- الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولاراً.

1869- الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.

1907- ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46.

1917- البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.

1932- تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي.

1970- قيام الحركة التصحيحية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد التي حققت سورية في ظلها تقدماً وازدهاراً كبيراً على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

2000- الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.

2011- رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته، التي تكونت في غالبيتها من التكنوقراط.

من مواليد هذا اليوم..

1904- نامدي أزيكيوي، رئيس نيجيريا الأول.

1922- جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.

من وفيات هذا اليوم..

1836- كريستيان هندريك برسون، عالم جنوب إفريقي في علم النبات.

2006- ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للتسامح.

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