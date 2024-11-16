مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند

نيودلهي-سانا

لقي ما لا يقل عن 10 أطفال حديثي الولادة مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح مختلفة، إثر اندلاع حريق هائل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى في ولاية أوتار براديش الهندية في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في المشفى قولهم: إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة التي كان فيها 54 طفلاً، حيث لقي 10 أطفال منهم مصرعهم وأصيب 16بجروح، فيما بقي 28 آخرون في أمان.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، حيث لم تنطلق أجهزة الإنذار وقت الحادثة، مما أدى إلى تأخير الإخلاء.

يذكر أن حوادث اندلاع الحرائق شائعة في الهند، حيث غالباً ما ينتهك البناة والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة، كما يؤدي سوء الصيانة ونقص معدات مكافحة الحرائق المناسبة في البلاد إلى وفيات.

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