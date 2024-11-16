(مستجدات الماضي)… معرض لـ 240 عدداً من إصدارات صحفية قديمة بحلب

حلب-سانا

بدأت دار الوثائق بحلب اليوم بعرض 240 عدداً لأقدم الإصدارات الصحفية الخاصة والرسمية في معرض حمل عنوان (مستجدات الماضي)، وذلك ضمن فعالية 1500 واط في معمل الكهرباء القديم احتفاءً بمدينة حلب كأول مدينة عربية عرفت الطباعة بالأحرف العربية.

وبيّن المؤسس الشريك لمجموعة أورشينا للتمكين الثقافي آرام حبشيان في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يهدف إلى اطلاع الزوار على أقدم الإصدارات الصحفية، وما غطته لفترات طويلة من أحداث ووقائع تعكس أهمية ومكانة حلب على مفترق الطرق التجارية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لطرح الأرشيف النادر للصحف كجزء من ذاكرة المدينة التي وهبت للصحافة العربية روّاداً ومؤسسين لأهم الصحف والمجلات العربية.

ولفت مؤسس الدار علاء السيد إلى مشاركة الدار بمجموعة من الأعداد تُعرض تباعاً لجعل العرض شاملاً ويغطي الإصدارات كافة، منوهاً بالغنى الصحفي لحلب والذي تمثل بإصدار 52 صحيفة ومجلة خلال منتصف القرسن العشرين الماضي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عناوين ومواضيع مهمة تتحول إلى مستجدات بإسقاطاتها على واقع اليوم.

بدوره، أوضح أمين الدار مهند المصطفى أنّ المعرض فرصة لعرض جزء من مقتنيات الدار والتي تعود إلى القرن التاسع عشر وصولاً إلى إصدارات الصحف الحالية وجعلها متاحة للزوار من فئة الشباب بغية التعرّف على أهم أرشيف لمدينتهم وفق ما رصدته الصحف بتنوع انتماءاتها ووجهات نظرها الصحفية.

يذكر أن معرض (مستجدات الماضي) يستمر لمدة عشرين يوماً.

أوهانيس شهريان

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