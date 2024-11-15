الحرس الثوري الإيراني يقضي على 23 إرهابياً في محافظة سيستان وبلوشستان

طهران-سانا

أعلن العميد أحمد شفائي المتحدث باسم مناورات “شهداء الأمن” التي أطلقتها القوة البرية بالحرس الثوري الإيراني اليوم القضاء على 23 إرهابياً واعتقال 46 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال شفائي في تصريح اليوم: إن “هذه المجموعات الإرهابية تتبع لقوى الهيمنة العالمية وخاصة جهاز التجسس الصهيوني” معرباً عن أسفه بأن هؤلاء الإرهابيين يمتلكون في حوزتهم أحدث أنواع الاسلحة والأعتدة العسكرية عالمياً.

وأضاف شفائي: إن بعض هؤلاء الإرهابيين هم عناصر عملياتية يحملون جنسيات أجنبية ويتم توظيفهم من قبل أجهزة تجسس أجنبية لتنفيذ عمليات مختلفة داخل إيران.

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