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وسائل إعلام فلسطينية: شــهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

2024-11-15

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