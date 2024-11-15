وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منطقة الكرامة شمال مدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبير روسي: الدعم الغربي للعدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط دليل على المعايير المزدوجة
2024-11-15
مناقشة بحث سوري عن توثيق مؤسسة وثيقة وطن للتراث رقمياً في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات في مسقط
2024-11-15
كوبا تعرب عن رفضها القاطع الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان
2024-11-15
مباحثات سورية – كوبية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة
2024-11-15
ميدالية ذهبية وفضيتان لفريق سورية في أولمبياد الرياضيات الرابع
2024-11-14
الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
2024-11-14
الوزير صباغ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية
2024-11-14
محليات
تنظيم 45 ضبطاً تموينياً في درعا خلال أسبوع
2024-11-15
طقس الغد.. الحرارة تميل للانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-11-15
إصابة ثلاثة مواطنين بحروق إثر نشوب حريق في أحد المحال التجارية بالسويداء
2024-11-14
استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي في بلدة طفس بدرعا
2024-11-14
تؤمن مياه الشرب لأكثر من 100 ألف نسمة… تأهيل بئر حامو في ريف القامشلي
2024-11-14
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
2024-11-14
بتكلفة نحو مليار ليرة… إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي بمدينة درعا
2024-11-14
رياضة
ريماس الزامل… أداء لافت ونتائج مميزة في مجال ألعاب القوى
2024-11-15
فوز الشعلة والطليعة والكرامة على جبلة وحطين والفتوة في مباريات مؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-15
الفارس السوري الحسن النقري يحرز المركز الثاني في المباراة الأولى من بطولة العالم لقفز الحواحز
2024-11-15
فوز أهلي حلب على حطين بدوري كرة السلة للسيدات
2024-11-13
تحضيرات مكثفة لمنتخب سورية لبطولة غرب آسيا للشابات بكرة القدم
2024-11-13
تحضيرات متسارعة لمنتخب سورية للرجال بكرة السلة للنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا
2024-11-12
الاتحاد الرياضي العام يدخل عالم التحول الرقمي
2024-11-12
اقتصاد
مسؤول أوروبي: سياسات أمريكا التجارية تهدد الاقتصاد الأوروبي
2024-11-15
تراجع عملة البيتكوين
2024-11-15
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-11-15
الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات
2024-11-15
في معمل زيوت النيرب بحلب… عصر 2700 طن من بذور القطن
2024-11-14
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 3.1 بالمئة
2024-11-14
غرفة زراعة درعا تعلن عن بيع جرارات زراعية للفلاحين بالتعاون مع المصرف الزراعي
2024-11-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
خبير روسي: الدعم الغربي للعدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط دليل على المعايير المزدوجة
كوبا تعرب عن رفضها القاطع الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان
الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين تسهم في تطوير آليات العمل بالقطاع السياحي
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