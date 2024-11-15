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عــاجــل المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية

مراسل سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة في ‎دمشق

2024-11-15

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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية

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