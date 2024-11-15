مراسل سانا: سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته

الجمعة / 15 / 11 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
خبير روسي: الدعم الغربي للعدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط دليل على المعايير المزدوجة
2024-11-15
كوبا تعرب عن رفضها القاطع الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان
2024-11-15
مباحثات سورية – كوبية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة
2024-11-15
الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
2024-11-14
الوزير صباغ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية
2024-11-14
لاريجاني يزور سورية اليوم
2024-11-14
مباحثات سورية-أرمينية حول تطوير التعاون الثنائي في مجالي النقل الجوي والسككي
2024-11-12
محليات
تنظيم 45 ضبطاً تموينياً في درعا خلال أسبوع
2024-11-15
الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وفرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية
2024-11-15
اتحاد الكتاب العرب والاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين ينعيان الأديب رافع الساعدي
2024-11-15
إصابة ثلاثة مواطنين بحروق إثر نشوب حريق في أحد المحال التجارية بالسويداء
2024-11-14
استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي في بلدة طفس بدرعا
2024-11-14
تؤمن مياه الشرب لأكثر من 100 ألف نسمة… تأهيل بئر حامو في ريف القامشلي
2024-11-14
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
2024-11-14
رياضة
ريماس الزامل… أداء لافت ونتائج مميزة في مجال ألعاب القوى
2024-11-15
الفارس السوري الحسن النقري يحرز المركز الثاني في المباراة الأولى من بطولة العالم لقفز الحواحز
2024-11-15
ميدالية ذهبية وفضيتان لفريق سورية في أولمبياد الرياضيات الرابع
2024-11-14
فوز أهلي حلب على حطين بدوري كرة السلة للسيدات
2024-11-13
تحضيرات مكثفة لمنتخب سورية لبطولة غرب آسيا للشابات بكرة القدم
2024-11-13
تحضيرات متسارعة لمنتخب سورية للرجال بكرة السلة للنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا
2024-11-12
الاتحاد الرياضي العام يدخل عالم التحول الرقمي
2024-11-12
اقتصاد
تراجع عملة البيتكوين
2024-11-15
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-11-15
الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات
2024-11-15
في معمل زيوت النيرب بحلب… عصر 2700 طن من بذور القطن
2024-11-14
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 3.1 بالمئة
2024-11-14
غرفة زراعة درعا تعلن عن بيع جرارات زراعية للفلاحين بالتعاون مع المصرف الزراعي
2024-11-14
تنظيم 26 ضبطاً تموينياً في السويداء
2024-11-14
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
خبير روسي: الدعم الغربي للعدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط دليل على المعايير المزدوجة
الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وفرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية
كوبا تعرب عن رفضها القاطع الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان
الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين تسهم في تطوير آليات العمل بالقطاع السياحي
الخارجية: عدم اكتراث كيان الاحتلال الصهيوني بالمطالبات الدولية لوقف عدوانه يأتي جراء عدم اتخاذ مجلس الأمن موقفاً حازماً لردعه
استشهاد 15 شخصاً جراء عدوان إسرائيلي استهدف مباني سكنية في المزة وقدسيا بدمشق وريفها
عــاجــل
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
مراسل سانا: سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته
2024-11-15
2024-11-15
hanin
سابق
43764 شهيداً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة
التالي
الميدان للمقاومة… بقلم: منهل إبراهيم
انظر ايضاً
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved