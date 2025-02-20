43764 شهيداً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 28 شهيداً و120 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 406 على القطاع ارتفع إلى 43764 شهيداً و103490 جريحاً، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مجموعة غرب مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران العدو خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

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