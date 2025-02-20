لاريجاني بعد لقائه بري وميقاتي: ندعم الشعب اللبناني في كل الظروف وأي قرار يتخذه

بيروت-سانا

أكد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران علي لاريجاني دعم بلاده للشعب اللبناني في كل الظروف ودعم أي قرار يتخذه لبنان والمقاومة فيه.

وقال لاريجاني بعد لقائه في بيروت اليوم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: “نحن نريد حل الأمور وندعم لبنان في كل الظروف ولكن من يريد الحرب ونسف الأوضاع هو الاحتلال الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن حزب الله تيار قوي ورشيد ويعرف كيف يتصرف.

وأشار لاريجاني إلى أن الرئيس بري قدم تفاصيل جيدة خلال اللقاء، مشدداً على أن الهدف الأساس من زيارته هو التعبير عن وقوف بلاده إلى جانب لبنان حكومةً وجيشاً ومقاومةً في مواجهة عدوان الكيان المجرم وفي الظروف كافة.

كما التقى لاريجاني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقال: “إن إيران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة ولا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون”.

بدوره قال ميقاتي: “إن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية”، مبيناً أن الحكومة اللبنانية “تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته”.

وأشار ميقاتي إلى أن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم.

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