الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية فوق أراضٍ روسية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم اعتراض وإسقاط 51 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية فوق عدة مقاطعات روسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان “اعترضت أنظمة دفاعاتنا الجوية المناوبة ودمّرت 51 طائرة أوكرانية دون طيار بينها 36 مسيرة فوق أراضي منطقة كراسنودار وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم وطائرتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و10 فوق بحر آزوف”.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

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