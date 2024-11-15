بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية 14-11-2024 2024-11-15 الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان أهمية تنفيذ مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية 11-11-2024 الرئيس الأسد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وجدول أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية 11-11-2024 الرئيس الأسد يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية 11-11-2024 بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المؤتمر الـ 35 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مسقط 12-11-2024 برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية 12-11-2024 برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية 13-11-2024 برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة 14-11-2024 طفل جديد يستعيد السمع بجهود البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة 14-11-2024 وزير الموارد المائية يتفقد الأعمال النهائية في محطة تصفية مياه بحيرة سد 16 تشرين 14-11-2024 ميدالية ذهبية وفضيتان لفريق سورية في أولمبياد الرياضيات الرابع 14-11-2024 أبرز الأحداث في أسبوع 2024-11-15Afraa