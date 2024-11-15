نائب رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا يدين العدوان الإسرائيلي على دمشق

موسكو-سانا

أدان نائب رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا عضو الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية نيكولاي سولوغوبوفسكي بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير على حي المزة السكني بدمشق ومنطقة قدسيا بريفها.

وقال سولوغوبوفسكي في مقال على موقع بروزا رو الروسي اليوم: إن “الأجراس الأرثوذكسية تقرع من جديد تضامناً من شعوب روسيا مع الشعب السوري، وتتلى من جديد آيات القرآن الكريم الداعية إلى صيانة الحياة البشرية”، مستعرضاً ما تعرضت له سورية من التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وأشار سولوغوبوفسكي إلى أن دعم واشنطن الشامل للتنظيمات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية لعب دوراً سلبياً جداً، وأن ما يدور من أحاديث عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يسلحون تنظيم “داعش” الإرهابي بل يسلحون مجموعات أكثر اعتدالاً، هي أحاديث لا تستند إلى أي أسس على الإطلاق.

كما لفت سولوغوبوفسكي إلى مواقف روسيا الداعمة للحكومة السورية في وجه الإرهاب، مشدداً على ضرورة تنسيق العمل الدولي الجماعي لمكافحة الإرهاب أينما وجد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency