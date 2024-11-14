كوب 29 يدعو إلى جمع تريليون دولار سنوياً للدول الأكثر فقراً

باكو-سانا

دعا المتفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 29 المنعقد في أذربيجان إلى جمع أموال لمساعدة الدول الأكثر فقراً للتعامل مع التغيرات المناخية.

ونقلت رويترز عن المشاركين في مفاوضات كوب 29 قولهم: إن “الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل أكبر والحماية من أحوال الطقس القاسية”.

ووفقاً لتقرير صدر عن مجموعة الخبراء المستقلة الرفيعة المستوى المعنية بتمويل الأنشطة المناخية فإن “المبلغ السنوي المستهدف سيحتاج للرفع إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 أو ربما أكثر”، مشيراً إلى أن أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سيضع ضغوطاً إضافية على الأعوام التالية، ما يجعل الطريق نحو الاستقرار المناخي أكثر صعوبة وأكثر تكلفة”.

ويشكل التمويل محوراً أساسياً للمحادثات في مؤتمر كوب29، حيث يركز على قدرة الدول على الاتفاق على هدف جديد للتمويل الذي يجب على الدول الأكثر ثراء ومقدمي قروض التنمية والقطاع الخاص تقديمه كل عام للدول النامية لسد تكلفة العمل المناخي.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد ذكرت في وقت سابق أن الهدف المحدد سابقاً بتقديم 100 مليار دولار سنوياً والذي ينتهي سريانه في عام 2025 تحقق في عام 2022 كان متأخراً بعامين على الرغم من أن معظم هذا المبلغ كان بشكل قروض وليس منحاً.

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