إصابة ثلاثة مواطنين بحروق إثر نشوب حريق في أحد المحال التجارية ‏بالسويداء ‏

السويداء-سانا ‏

أصيب 3 مواطنين بحروق متفاوتة إثر نشوب حريق في أحد المحال ‏التجارية المخصصة لإصلاح المولدات الكهربائية بمدينة السويداء مساء ‏اليوم.

وبيّن قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه فور ‏الإبلاغ عن نشوب الحريق توجهت آلية الإطفاء إلى المكان الواقع بجانب ‏كراج بولمانات الأخوية، مبيناً أن النار التهمت المحل من داخل بالكامل، وأدت ‏إلى إصابة ثلاثة مواطنين تم نقلهم إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم ‏وحالتهم حالياً مستقرة.

‏وأضاف: إن عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق تمت بمؤازرة من مديرية ‏الدفاع المدني ومنظومة الهلال الأحمر العربي السوري، موضحاً أن الحريق ‏تسبب أيضاً بأضرار مادية في بطاريات منزلية وصناعية وشواحن ‏ومولدات كهربائية وأسطوانات غاز وأوكسجين وغيرها.

عمر الطويل

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