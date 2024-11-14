إصابة ثلاثة مواطنين بحروق إثر نشوب حريق في أحد المحال التجارية ‏بالسويداء ‏

السويداء-سانا
أصيب 3 مواطنين بحروق متفاوتة إثر نشوب حريق في أحد المحال التجارية المخصصة لإصلاح المولدات الكهربائية بمدينة السويداء مساء اليوم.
وبيّن قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه فور الإبلاغ عن نشوب الحريق توجهت آلية الإطفاء إلى المكان الواقع بجانب كراج بولمانات الأخوية، مبيناً أن النار التهمت المحل من داخل بالكامل، وأدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين تم نقلهم إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم وحالتهم حالياً مستقرة.
وأضاف: إن عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق تمت بمؤازرة من مديرية الدفاع المدني ومنظومة الهلال الأحمر العربي السوري، موضحاً أن الحريق تسبب أيضاً بأضرار مادية في بطاريات منزلية وصناعية وشواحن ومولدات كهربائية وأسطوانات غاز وأوكسجين وغيرها.
عمر الطويل
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