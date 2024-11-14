اختتام فعاليات الأسبوع العلمي في الشركة السورية للنفط ‏

دمشق-سانا
اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع العلمي الذي نظمته الشركة السورية للنفط على مدار خمسة أيام، والذي شمل تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات في مجالات النفط والغاز والجيولوجيا والثروة المعدنية.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز البحث العلمي في هذا القطاع الحيوي، وكذلك تعزيز الجانب العملي لدى طلاب الأقسام المختصة بالبترول والصناعات النفطية والجيولوجيا، وذلك لإعدادهم للانخراط في سوق العمل مباشرة بعد التخرج،
لافتاً إلى أهمية الاستفادة من مواقع العمل والحقول التابعة لوزارة النفط لتوفير فرص التدريب العملي والمهني للطلاب.
ودعا الوزير قدور إلى ضرورة أن تركز الدراسات العليا في هذه المجالات، وخاصة التي يقوم بها العاملون في وزارة النفط، على التحديات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للخامات المتاحة في سورية لتصنيعها محلياً وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وتم تكريم المحاضرين تقديراً لجهودهم في إنجاح هذه الفعالية، التي ساهمت في تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بين الكوادر النفطية.
محمد كركوش
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