اختتام فعاليات الأسبوع العلمي في الشركة السورية للنفط ‏

دمشق-سانا

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع العلمي الذي نظمته الشركة السورية للنفط ‏على مدار خمسة أيام، والذي شمل تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات ‏في مجالات النفط والغاز والجيولوجيا والثروة المعدنية.‏

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى أهمية هذه ‏الفعالية في تعزيز البحث العلمي في هذا القطاع الحيوي، وكذلك تعزيز الجانب ‏العملي لدى طلاب الأقسام المختصة بالبترول والصناعات النفطية ‏والجيولوجيا، وذلك لإعدادهم للانخراط في سوق العمل مباشرة بعد التخرج،

‏لافتاً إلى أهمية الاستفادة من مواقع العمل والحقول التابعة لوزارة النفط ‏لتوفير فرص التدريب العملي والمهني للطلاب.‏

ودعا الوزير قدور إلى ضرورة أن تركز الدراسات العليا في هذه المجالات، ‏وخاصة التي يقوم بها العاملون في وزارة النفط، على التحديات التي تواجه ‏هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى التركيز على المشروعات التي ‏تحقق قيمة مضافة للخامات المتاحة في سورية لتصنيعها محلياً وتخفيض ‏فاتورة الاستيراد.‏

وتم تكريم المحاضرين تقديراً لجهودهم في إنجاح هذه الفعالية، التي ‏ساهمت ‏في تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بين الكوادر النفطية.‏

محمد كركوش

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